Пентагон: ВСУ долго придется достигать уровня российских сил в воздухе Пентагон: Киеву понадобятся годы для достижения уровня России в воздухе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украине потребуются годы финансовых вложений и обучения пилотов, чтобы довести свои возможности в воздухе до российского уровня, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли во время пресс-конференции. Он напомнил, что у России есть сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА Новости.

Десять F-16 — это два миллиарда долларов, у русских — сотни истребителей четвертого и пятого поколения. Если мы попытаемся довести до паритета с Россией — один к одному, два к одному, — мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки, — отметил Милли.

Учитывая эти факторы, Вашингтон сосредоточит свои силы на обеспечении Украины возможностями противовоздушной обороны.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Вооруженные силы России нарастят поставки истребителей пятого поколения. По его словам, в конце июня Минобороны передана очередная партия новых самолетов Су-35С.

Также заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что отечественные предприятия вдвое нарастили выпуск боевых самолетов Су-30, Су-34 и Су-35. Кроме того, предприятия серийно и в необходимых объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».