Украине потребуются годы финансовых вложений и обучения пилотов, чтобы довести свои возможности в воздухе до российского уровня, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли во время пресс-конференции. Он напомнил, что у России есть сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА Новости.

Десять F-16 — это два миллиарда долларов, у русских — сотни истребителей четвертого и пятого поколения. Если мы попытаемся довести до паритета с Россией — один к одному, два к одному, — мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки,отметил Милли.

Учитывая эти факторы, Вашингтон сосредоточит свои силы на обеспечении Украины возможностями противовоздушной обороны.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Вооруженные силы России нарастят поставки истребителей пятого поколения. По его словам, в конце июня Минобороны передана очередная партия новых самолетов Су-35С.

Также заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что отечественные предприятия вдвое нарастили выпуск боевых самолетов Су-30, Су-34 и Су-35. Кроме того, предприятия серийно и в необходимых объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».