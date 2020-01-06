Глава Пентагона Марк Эспер сообщил журналистам, что американские вооружённые силы сохраняют состояние боевой готовности.
Также он рассказал, что в результате ударов Ирана по занятым военными США базам в Ираке повреждены площадки размещения боевой техники, тенты и вертолёт. По словам Эспера, иранцы выпустили 11 ракет,
Как писал NEWS.ru ранее, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил о том, что ИРИ больше не будет мстить за убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.
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