Пентагон: в США не видят активности Белоруссии у границ с Украиной

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ВС Белоруссии на учениях

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не заметили военной активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной. За ситуацией в регионе в Пентагоне следят внимательно, отметил он на брифинге, сообщает ТАСС.

Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии [около границы с Украиной], — подчеркнул бригадный генерал ВВС США.

По словам Райдера, он не хочет озвучивать какие-либо разведывательные данные, однако обладает ими, поскольку США следят за ситуацией в том числе и в Белоруссии.

Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что 13 декабря в Вооруженных силах республики началась внезапная проверка боевой готовности. Отмечается, что в рамках проверки будет передвигаться техника и личный состав.