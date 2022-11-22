Пентагон ускорил закупку оружия на фоне поставок Украине

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Пентагон ускорил закупку оружия, чтобы восполнить запасы, которые истощились из-за крупных поставок Украине. В ведомстве отметили, что в настоящее время темпы сокращения оружейных запасов в США на 15% превышают контрольные показатели, передает Reuters.

Для исправления ситуации власти США заключили контракты на $2,6 млрд, рассказал агентству замглавы Пентагона по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш. Это было сделано в рамках специальных полномочий президента страны, которые позволяют передавать оружие без одобрения конгресса. Кроме того, Пентагон принял решение одновременно выполнять задачи, которые ранее реализовывались последовательно.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США с начала спецоперации выделили Украине военную помощь на сумму свыше $20 млрд. При этом он добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется. В то же время Остин подчеркнул, что США не будут втянуты в данный конфликт.