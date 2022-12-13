Пентагон: Украина не применяла военную помощь в противозаконных целях

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Патрик Райдер

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств применения Украиной военной помощи от Запада в противозаконных целях. Подобной информации, которая бы заслуживала доверия, у Пентагона нет, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия информации, которая бы указывала на какое-либо переориентирование украинской помощи на незаконные цели, — подчеркнул Райдер.

По его словам, сами за себя говорят результаты на передовой.

В Пентагоне ранее объявили о направлении в Киев инспекторов, в задачу которых входил контроль за целевым использованием вооружений и боеприпасов, передаваемых Украине.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США подготовили новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн. По его словам, в том числе Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и снаряды калибра 155 мм.