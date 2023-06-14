Пентагон: США получают от Украины сведения о потерях В Пентагоне сообщили о получении от Киева сведений о потерях для планирования помощи

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон получает от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывают это при планировании помощи. По ее словам, для сообщений существует прямая линия, сообщает РИА Новости.

Разумеется, одна из тем, которые мы обсуждаем с украинцами, — это потеря боевых возможностей на поле боя, все, что не работает, любые системы, которые не функционируют так, как должны. Есть прямая линия связи на разных уровнях в этом здании с украинцами, — подчеркнула Сингх.

Новости о крупных потерях западной бронетехники в ходе наступления ВСУ власти США не комментируют. При этом они включили в очередной пакет поставок 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker.

Ранее политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков сообщил, что критика немецких танков Leopard 2, прозвучавшая из уст американского миллиардера Илона Маска — это удар по одному из крупнейших концернов, поставляющих вооружения бундесверу. Как напомнил эксперт, на Украину поставлены танки далеко не самой последней модификации и их действительно легко подбивать современными противотанковыми средствами.