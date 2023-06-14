Пентагон: США отправили на Ближний Восток истребители F-22

Фото: US Air Force

F-22

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток истребители F-22 из-за возросшей активности российских военно-воздушных сил, сообщается в пресс-релизе Пентагона. В оборонном ведомстве США указали на небезопасное поведение российских военных в приграничных регионах.

F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности Центрального командования США в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи со все более небезопасным и непрофессиональным поведением российских самолетов в регионе, — говорится в пресс-релизе.

Глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла посетовал на небезопасное поведение российских вооруженных сил на приграничных территориях.

Небезопасное и непрофессиональное поведение российских вооруженных сил — это не то, чего мы ожидаем от профессиональных военно-воздушных сил. Регулярное нарушение ими согласованных мер по устранению конфликтных ситуаций в воздушном пространстве увеличивает риск эскалации или просчета, — заявил Курилла.

Ранее в Пентагоне заявляли, что российская авиация в Сирии стала летать с вооружением над американскими базами.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска США намерены развернуть гиперзвуковые ракеты в течение 2023 года. Это произойдет, несмотря на недавнюю отмену испытаний такого оружия. Об этом сообщила министр армии Кристин Уормут. Она подчеркнула, что в настоящее время намечаются новые сроки испытания.