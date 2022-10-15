Пентагон: США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Фото: US Army

Реактивная система залпового огня HIMARS

США и их западные союзники продолжат помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне слухов о том, что Соединенные Штаты на грани истощения военных ресурсов. В своем Twitter-аккаунте он пояснил, что поддержка Киева заключается в предоставлении украинским военным ключевого вооружения.

Мы продолжим поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнерами над предоставлением украинским военным ключевых вооружений на поле боя, — написал Райдер.

Ранее обозреватель The National Interest (NI) Леон Хадар заявил, что американское правительство и общественность США могут резко поменять позицию по украинскому конфликту при прямом вовлечении в противостояние собственной армии и больших потерях в личном составе. По мнению журналиста, прямая конфронтация Запада с Россией разожжет среди граждан США страх мировой войны и массированного ядерного удара.

Эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен, в свою очередь, сообщила, что США столкнулись с проблемой «разрушительной» нехватки военных. Журналистка пишет, что в этом году ВС Соединенных Штатов не достигли поставленных целей по набору новобранцев на 25%. По словам эксперта, «кризис недобора военнослужащих» может представлять стране еще большую угрозу, чем геополитические соперники, в числе которых Иглен перечислила Россию, Китай, Иран и Северную Корею.