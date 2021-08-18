Пентагон сообщил об установке взимодействия с талибами

Американские военные в Афганистане наладили деконфликтационное взаимодействие с движением «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) и намерены его поддерживать. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Мы продолжим координацию и деконфликтинг с «Талибаном», — сообщил Остин в ходе брифинга в Пентагоне.

В настоящее время аэропорт Кабула контролируют около 4,5 тысячи военных США, они обеспечивают эвакуацию американских граждан, представителей стран третьего мира и местных граждан, имеющих право на эмиграцию.

Остин ожидает, что талибы обеспечат доступ в аэропорт всем имеющим на это право. Пока боевики выполняют свои обещания.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан. В посольстве России в Кабуле заявили, что занимаются проработкой вывозных рейсов. Дипломаты заверили, что постараются «помочь всем».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил три варианта решения проблемы в Афганистане.