Пентагон сообщил об установке взимодействия с талибами
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:29, 18 августа 2021
Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,
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Американские военные в Афганистане наладили деконфликтационное взаимодействие с движением «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) и намерены его поддерживать. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Мы продолжим координацию и деконфликтинг с «Талибаном», — сообщил Остин в ходе брифинга в Пентагоне.
В настоящее время аэропорт Кабула контролируют около 4,5 тысячи военных США, они обеспечивают эвакуацию американских граждан, представителей стран третьего мира и местных граждан, имеющих право на эмиграцию.
Остин ожидает, что талибы обеспечат доступ в аэропорт всем имеющим на это право. Пока боевики выполняют свои обещания.
15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан. В посольстве России в Кабуле заявили, что занимаются проработкой вывозных рейсов. Дипломаты заверили, что постараются «помочь всем».
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил три варианта решения проблемы в Афганистане.