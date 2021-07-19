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Пентагон сообщил об отношении к «российской угрозе»

23:49, 19 июля 2021
Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press
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Пентагон серьёзно относится к «российской угрозе». Об этом заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби в ходе брифинга.

Мы всегда держим в уме дестабилизирующую активность РФ в регионе. В мире, извините. Поэтому мы в плотном сотрудничестве с союзниками и партнёрами, включая НАТО, — заявил Кирби, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также процитировал слова министра обороны США о том, что РФ продолжает представлять собой угрозу, в том числе в киберпространстве.

И мы воспринимаем это очень-очень серьёзно, — подчеркнул Кирби.

Ранее Запад неоднократно обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и в кибератаках. Москва отвергала все обвинения.

Ранее Пентагон отреагировал на испытания российского «Циркона».

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