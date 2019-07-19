https://static.news.ru/photo/3555d6ee-abd7-11e9-ac94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский EP-3 Aries II. В Южном командовании ВС США заявили, что самолёт ВВС страны выполнял «международно признанную и одобренную миссию».

Это произошло 19 июля в небе над Карибским морем. Венесуэльский Су провёл сопровождение на небезопасном расстоянии, угрожая экипажу и самому воздушному судну США.

Это действие демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро, — заявили американские военные.

Кроме того, инцидент показывает безрассудство самого венесуэльского диктатора, которое подрывает международное верховенство закона.

Ранее News.ru писал, что два самолёта авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки. Инцидент произошёл вечером 20 июля в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси.