Пентагон сообщил о сближении американского и российского спутников

Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Спутник TIMED

Министерство обороны США проводит анализ по факту сближения российского и американского спутников, рассказали РИА Новости в Космических силах страны. Уточняется, что американский и российский спутники TIMED и «Космос-2221» прошли рядом друг с другом на орбите, но избежали столкновения.

Министерство обороны проводит анализ после сближения, однако результаты скрининга предсказывали, что объекты приблизятся друг к другу достаточно близко, чтобы США уведомили Россию, — сообщил представитель ведомства.

Ранее бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев, комментируя доклад в Конгрессе США об использовании Россией ядерного оружия в космосе, заявил, что уничтожение спутников ядерным оружием в космосе не имеет смысла. По его словам, применять его следует только против скопления космических аппаратов, однако его не планируют использовать сейчас. Кроме того, добавил он, в случае конфликта так можно будет уничтожать ракеты и бомбардировщики.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что страны НАТО задействовали 260 космических аппаратов для поддержки Вооруженных сил Украины. Глава военного ведомства уточнил, что из них 67 штук — это специальные спутники разведки, которые работают против Москвы.