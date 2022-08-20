Пентагон сообщил о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия Замглавы Пентагона Хикс: США разрабатывают средства борьбы против гиперзвукового оружия

Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

В настоящее время в США ведется разработка средств борьбы против гиперзвукового оружия. Об этом сообщила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс.Она также рассказала о работе над собственным гиперзвуковым оружием. Ее слова приводит РИА Новости.

Не вдаваясь глубоко в детали, упомяну лишь, что мы инвестируем в том числе в средства борьбы против гиперзвукового оружия, поскольку хотим быть уверены, что мы сможем защититься от его использования другими странами, — сказала Хикс.

Она также добавила, что Штаты работают над созданием собственного гиперзвукового вооружения. По мнению Хикс, можно говорить о «многообещающем продвижении» в данном вопросе.

Также замминистра обороны отметила, что США имеет ряд концепций относительно того, как можно эффективно применять такое оружие, при этом они отличаются от представлений России и Китая по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Пентагон успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты производства Raytheon Technologies Corp. В ходе маневров аппарат превысил скорость звука в пять раз. Класс изделия при этом неизвестен.

Кроме того, ВВС США сообщили об успешном испытательном запуске прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). ARRW — проект американской гиперзвуковой крылатой ракеты. Сообщалось, что она может развивать скорость около 6 км/с и поражать цели на расстоянии до 900 км.