Пентагон сообщил о новых ударах по целям в Йемене Пентагон: США уничтожили две баллистические ракеты хуситов в Йемене

Фото: US Army

США нанесли новый удар по Йемену и уничтожили две баллистические ракеты на территориях, контролируемых хуситами, передает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов. По данным военного ведомства, было установлено, что эти ракеты представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям.

24 января примерно в 02:30 по времени Саны силы Центрального командования ВС США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, — говорится в сообщении.

Агентство Associated Press ранее писало, что Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по ряду объектов движения хуситов «Ансар Алла» в Йемене. По их информации, при атаке использовались ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей, и истребители для уничтожения складов и пусковых установок группировки. Телеканал Al Hadath информировал, что было зафиксировано по меньшей мере 35 ударов, в результате которых погибли трое высокопоставленных представителей «Ансар Алла».

22 января военный представитель группировки «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе. По его словам, таким образом хуситы, правящие на севере Йемена, продолжают отвечать на «агрессию США против страны».