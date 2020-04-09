Пентагон согласился оставить разногласия с РФ и Китаем на фоне коронавируса

https://static.news.ru/photo/d02370de-7aab-11ea-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

Пентагон согласился оставить в стороне разногласия с Россией и Китаем на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявили на телефонном брифинге зампомощника главы ведомства по делам Китая Чед Сбраджиа и зам по делам Европы и НАТО Майкл Райан.

Оба представителя отметили, что глобальная пандемия — «это возможность оставить в стороне разногласия и искать конструктивные способы сотрудничества».

И мы приветствуем предоставление высококачественной помощи со стороны Китая, которая позволит смягчить страдания во всем мире, в том числе в Европе. Эта пандемия, разумеется, подчеркивает важность четкой коммуникации и прозрачности в борьбе с общей угрозой, — цитирует заявление Сбраджиа ТАСС.

Представитель Пентагона отметил, что есть области, в которых США может сотрудничать с РФ и Китаем, к примеру, производить высококачественное оборудование и доставлять его туда, где это необходимо без всяких «политических и экономических» условий.

Это тот тип поведения, который мы хотели бы видеть от России и Китая, и это тот тип поведения, который мы все в мире пытаемся демонстрировать, — добавил к этому Райан.

При этом Вашингтон продолжает «пристально следить» за военной активностью Пекина, так как продолжает считать КНР своим стратегическим противником.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Государственного департамента Соединённых Штатов прокомментировал призыв России к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По его словам, в Вашингтоне изучают эту возможность.