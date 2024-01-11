Пентагон собрался модернизировать два миноносца США Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев на сумму до $864 млн

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General Dynamics заключила контракт с министерством обороны США на модернизацию двух миноносцев по объему до $864 млн, следует из отчетности Пентагона. Согласно документам, компании General Dynamics поручено провести техническое обслуживание, модернизацию и ремонтные работы на миноносцах USS Chung-Hoon и USS James E. Williams.

Контракт включает опции, которые в случае реализации, доведут суммарную стоимость данного контракта до $864 млн 141 тыс. Работы будут продолжаться до ноября 2030 года в случае выполнения всех возможных опций, — сообщили в американском оборонном ведомстве.

Военные корабли США представляют собой одну из угроз национальной безопасности России, заявил ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Он пояснил, что флот США имеет на вооружении крылатые ракеты «Томагавк», которые могут нанести удары по российской территории.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что все флоты — Балтийский, Тихоокеанский, Северный и Черноморский, а также Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ. По словам министра, реорганизация позволит улучшить управляемость и внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок.