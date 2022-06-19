Пентагон собирается отправить Киеву ещё четыре РСЗО

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон решает вопрос об отправке на Украину ещё четыре реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Минобороны США.

Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине ещё четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи, — приводит издание слова неназванного собеседника.

В случает отправки количество РСЗО у украинской стороны увеличится вдвое, так как США уже отправляют Киеву четыре системы HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии до 80 км, а также боеприпасы к ним.

Однако, информация об отправке дополнительных РСЗО в рамках транша у газеты разная. По информации одного источника, этот вопрос уже решён, другой же утверждает, что он находится в стадии решения.

По информации издания, Киев считает, что стране нужно гораздо больше таких систем и боеприпасы большей дальности. Депутат Рады Александра Устинова заявила газете, что Украина просила в 10 раз больше таких установок, иначе это «игра в пинг-понг с артиллерией».

Ранее японское издание Asahi Shimbun сообщило, что Запад начинает уставать от требований Киева поставить на Украину больше оружия. Те объёмы, которые поставляются, в Киеве постоянно называют недостаточными.