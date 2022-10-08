Пентагон снова разрешил поставки истребителей F-35

Фото: US Army

Пентагон вновь разрешил поставки истребителей-бомбардировщиков F-35, несмотря на итоги проверки, по результатам которой было установлено, что при изготовлении боевых машин использовались детали из КНР, пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники. Спорная ситуация возникла из-за магнита, который используется в двигателе самолета-невидимки.

Кроме того, Пентагон не станет заменять соответствующие детали на самолетах, которые уже были получены от производителя.

О приостановке приемки истребителей-бомбардировщиков стало известно в сентябре. Появилась информация, что специалисты проверяли соответствие одной из комплектующих закону США о закупках. После этого журналисты The Wall Street Journal писали, что Минобороны США решило усилить давление на военно-промышленный комплекс. Пентагон вынуждал корпорации полностью отказаться от китайской электроники и сырья.

В августе сообщалось, что американская корпорация Lockheed Martin могла скопировать российские разработки в сфере военной авиации при создании истребителя F-35. Конструкция сопла американского истребителя сильно напоминает схему, использованную в Як-141 конструкторского бюро имени Яковлева, о чем писало издание EurAsian Times.