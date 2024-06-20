Пентагон сделал новое объявление об ударах ATACMS вглубь России Пентагон: ВСУ по-прежнему нельзя бить ракетами ATACMS вглубь России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ по-прежнему нельзя использовать ATACMS для ударов вглубь РФ за пределами районов на границе с Харьковской областью, заверил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, это касается и других орудий США дальнего радиуса действия.

Не было никаких изменений в политике, — сообщил он.

Ранее глава США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции сообщил, что администрация Соединенных Штатов никогда не одобряла нанесение ударов своим вооружением вглубь российской территории. Байден отметил, что американским оружием можно наносить удары в районе российско-украинской границы только в одном случае — для «возможности уничтожать и противодействовать тому, что идет через эту границу».

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан позднее подтвердил, что Вашингтон разрешает ВСУ применять американское оружие по российским военным лишь на границе с Украиной. Это касается в том числе и регионов, граничащих с Сумской областью.

Еще до этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предполагал в разговоре с NEWS.ru, что Соединенные Штаты рано или поздно разрешат Украине наносить удары вглубь России. По этому вопросу, как он тогда констатировал, «можно не питать иллюзий». Остановить Белый дом могут только такие действия РФ, которые заставят США почувствовать последствия «на своей шкуре», считает он.