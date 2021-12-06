Пентагон: самолёт-разведчик США не создавал угрозу российскому авиалайнеру

Манёвры американского самолёта-разведчика не создавали угрозу для российского пассажирского авиалайнера над Чёрным морем. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он назвал ситуацию «легко разрешимой». Его слова приводит РИА Новости

Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения, — заявил Кирби.

По словам представителя Пентагона, ситуации, когда два самолёта оказываются на одной высоте. происходят регулярно по всему миру.

Наши русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было, — резюмировал Кирби.

Ранее два российских борта сменили курс из-за самолёта-разведчика НАТО, который пересекал установленный для гражданских судов маршрут. По данным Росавиации, самолёт-разведчик CL600 выполнял полёт с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания. Его экипаж на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал. В это же время через вышеуказанный район летели два гражданских воздушных судна: один — из Тель-Авива в Москву, другой — из Сочи в Скопье.