Пентагон рассказал о поставках военной помощи на Украину

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В настоящее время США ведут работу по урегулированию дипломатическим путём ситуации, сложившейся вокруг России и Украины, дабы не допустить её эскалации. Даный вопрос находится в центре внимания вашингтонской администрации. Об этом сообщила эаместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Её слова приводит ТАСС.

Наша цель — перейти к дипломатии и не допустить эскалации в ситуации с Украиной, это и будет в центре нашего внимания. Именно над этим будут работать команды. И об этом...