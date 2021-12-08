Пентагон рассказал о поставках военной помощи на Украину
Пентагон поставит последнюю партию военной помощи на Украину до конца 2021 года
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:33, 08 декабря 2021
Фото: David B. Gleason/wikipedia.org
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Последняя партия военной помощи, запланированной на этот год, отправится из США на Украину до конца этой недели. В поставку войдут стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.
Президент Байден одобрил пакет оборонной помощи на 60 миллионов долларов, финальная часть которой прибывает на Украину на этой неделе, — сказал Кирби.
По словам Кирби, Украина получит стрелковое оружие и боеприпасы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания выделит на поддержку страны дополнительно £1 млрд (около $1,3 млрд). По словам главы государства, дополнительная сумма появилась в результате его переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.