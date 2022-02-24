Пентагон распорядился перебросить в Германию дополнительные войска

Министерство обороны США распорядилось перебросить в Германию дополнительные семь тысяч американских военнослужащих. Отправку в Европу дополнительного военного контингента одобрил президент Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Американские военные прибудут на место в ближайшие дни, их задача — «сдерживание российской агрессии». При этом президент Джо Байден ещё раз уточнил, что американские военные не собираются воевать на территории Украины, вводятся они для обеспечение безопасности стран — союзников НАТО.

Я снова повторю, что наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге, — подчеркнул глава Белого дома в телеобращении на канале NBC.

Ранее Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Они коснутся банковского сектора страны, космической программы. Также американский лидер заявил о готовности ввести санкции и против российского президента Владимира Путина.