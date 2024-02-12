Пентагон раскрыл подробности госпитализации Остина Пентагон: Остина поместили в отделение интенсивной терапии

Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

Ллойд Остин

Шеф Пентагона Ллойд Остин помещен в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем, следует из заявления, опубликованного на сайте военного ведомства США. В медцентре уточнили, что пока остается неясным, сколько продлится госпитализация.

Вечером, после нескольких проверок и обследований, министр был переведен в отделение интенсивной терапии <...> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга, — говорится в сообщении.

О госпитализации Остина сообщил 11 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что о состоянии здоровья главы ведомства было доложено заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, и подчеркнул, что она готова в любой момент приступить к исполнению обязанностей главы министерства.

В конце прошлого года Остин перенес операцию, связанную с лечением рака простаты. Уже в январе министр был вынужден вернуться в больничную палату из-за возникших осложнений. У него диагностировали воспаление мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости.

При этом Пентагон три дня не уведомлял администрацию Белого дома о первой госпитализации министра обороны. Согласно данным зарубежных СМИ, новость о болезни Остина стала шоком для высших должностных лиц. Сам министр обороны США признал, что ведомству следовало раньше сообщить общественности и СМИ о происходящем, но добавил, что не собирается из-за этого скандала уходить в отставку.