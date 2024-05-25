Пентагон раскрыл, как прошла медпроцедура министра обороны США Пентагон: медицинская процедура Ллойда Остина завершилась успешно

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин прошел плановую нехирургическую медпроцедуру в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, она завершилась успешно, заявил пресс-секретарь военного ведомства генерал ВВС США Патрик Райдер. Она была связана с проблемой мочевого пузыря. На время процедуры обязанности министра взяла на себя его первый заместитель.

В этот период первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс взяла на себя функции и обязанности министра обороны и исполняла обязанности министра обороны, — говорится в заявлении.

В общей сложности процедура заняла около 2,5 часа. Остин уже вернулся к исполнению своих обязанностей на посту министра обороны США. В настоящее время он находится дома.

В настоящее время не ожидается никаких изменений в его официальном графике, включая его участие в запланированных мероприятиях, посвященных Дню поминовения [27 мая], — добавил Райдер.

Глава Пентагона перенес операцию, связанную с лечением рака простаты, в конце прошлого года. После этого в январе этого года Остина снова госпитализировали. Тогда он заявил, что не намерен уходить в отставку.

Уже в следующем месяце министра обороны США в очередной раз госпитализировали. Остина выписали 14 февраля, он вернулся к своим обязанностям.