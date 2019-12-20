https://static.news.ru/photo/12b03b54-23d0-11ea-9ead-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Численность личного состава Космических сил Соединённых Штатов Америки, официально созданных 20 декабря 2019 года — около 16 тысяч человек, передают представители Минобороны США. По меркам Белого дома, это довольно скромный показатель.

Ведомство сообщило, что в ближайшее время общественности представят официальную символику и форму Космических сил, сообщает сайт Пентагона. Командует новым видом войск генерал Джон Реймонд (его звание соответствует генералу армии в ВС РФ).

Президент США Дональд Трамп заявил, что космос — следующая область военных действий. Он добавил, что околоземное пространство является независимым местом боевого столкновения наряду с землёй, морем, воздухом и Сетью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская военная техника, оставшаяся со времён Советского Союза, находится в плачевном состоянии. В то же время у нынешних властей нет возможности покупки современного оборудования, отчего страдает само Минобороны, пытаясь выжать максимум из устаревшего оборудования. Об этом сообщил американский журнал Popular Mechanics.