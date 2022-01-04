Пентагон прояснил ситуацию с увеличением войск НАТО в Европе

В настоящее время речи об увеличении военного присутствия НАТО в Европе не идёт. Процесс может быть запущен только в ответ на запрос стран — членов Альянса, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пока не случилось этих обстоятельств, — сказал Кирби.

При этом он отказался уточнить, направят ли США своих граждан для увеличения контингента НАТО в Европе при отсутствии названных условий.

Пока речи об этом не идёт, — заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что возможное размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст непосредственную угрозу РФ и её союзникам. Для Москвы это красная линия. Он отметил, что Россия выступает за мирное сотрудничество с Грузией, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв отношений.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что у страны остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Она добавила, что Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой.