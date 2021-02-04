Пентагон проведёт аудит своих войск во всем мире

https://static.news.ru/photo/ad3b25a8-fb62-11e9-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пентагон проанализирует военное присутствие США за рубежом, а также возможно проведёт ротацию подразделений в зависимости от того, где они будут нужнее.

С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин.

По указанию президента министерство проведёт глобальный обзор положения дел с военным присутствием, ресурсами, стратегией и миссией США, — сказал он.

Задача Пентагона понять, «как лучше всего распределить военные силы». Исполняющий обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам с председателем Объединенного комитета начальников штабов займутся этим, добавил Остин. США пообещали консультироваться с союзниками из других стран.

Министр согласился с президентом Джо Байденом, что лучший инструмент американской политики — дипломатия. Однако заявил о решимости «защитить интересы США, когда им бросают вызов».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия или Китай могут стать противниками США в ядерном конфликте. Об этом заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Он подчеркнул, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась.