Пентагон прокомментировал сообщения об атаке на посольство США в Ираке Пентагон опроверг сообщения о том, что посольство и корабль США в Ираке были ата

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Пентагона опроверг информацию, появившуюся в нескольких СМИ, о возможной атаке на корабль и посольство США в Ираке, передает РИА Новости. Сообщалось, что таким образом хуситы ответили на удары американских военных по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене.

Эти утверждения являются ложными. На данный момент не зафиксировано никаких атак на посольство США. Также у нас нет информации о каких-либо нападениях на американский военный корабль, — отметил представитель американского министерства обороны.

Ранее Министерство иностранных дел Саудовской Аравии призвало к сдержанности и предотвращению возможного усиления напряженности в связи с воздушными ударами, нанесенными США и Великобританией по объектам шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене. Отмечается, что Саудовская Аравия серьезно обеспокоена военными операциями в районе Красного моря и подчеркивает важность обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе.

Ранее Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. По словам лидера Штатов, атака стала ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. В результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, поэтому, по словам главы Штатов, «реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной».