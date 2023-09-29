Пентагон продолжает расследовать побег американского военного в КНДР

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Министерство обороны США продолжает расследовать побег американского военнослужащего Трэвиса Кинга на территорию КНДР, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС. В настоящее время боец находится в госпитале в Техасе.

Что касается того, почему он пересек границу с КНДР, какова была его мотивация, то расследование продолжается. Я предлагаю дождаться его результатов, — сказала Сингх.

Военный пройдет медосмотр, после чего медики проверят его эмоциональное состояние и психологическое здоровье. Кинг сбежал в КНДР 18 июля.

Ранее сообщалось, что американский военный перешел демаркационную границу и оказался в КНДР. О передаче Кинга властям США стало известно 27 сентября. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что по итогам внутреннего расследования проникновения солдата США в КНДР было решено выдворить его из страны.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что побег американского морпеха в КНДР является единичным случаем, это не говорит о разложении армии США. Он отметил, что подобное случается каждый день во всех странах мира и массовых перебежек со стороны американских солдат не будет.