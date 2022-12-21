Пентагон продемонстрировал дозапрвку танка M1 Abrams с воздуха

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Сухопутные войска и ВВС США в ходе учений продемонстрировали «воздушно-наземную» дозаправку танка M1A2 Abrams с помощью транспортного самолëта C-130J Super Hercules, сообщает EADaily. Тяжелое вооружение тратит большие объемы топлива, а M1 Abrams считается самым затратным, из-за чего был назван «прожорливым танком». До этого транспортные самолеты уже использовались в качестве заправочных станций других самолетов, новизна ситуации заключается именно в применении данных технологий по отношению к танкам.

Учения, на которых американская армия продемонстрировала заправку танка M1A2 Abrams, состоялись 9 декабря на базе Форт-Блисс в Техасе. В ходе дозаправки было применено специальное заправочное оборудование, с помощью которого удалось обеспечить функционально совместимую и мобильную топливную поддержку даже при условии работы двигателей.

Министерству обороны Германии ранее пришлось отказаться от второй партии новейших БМП Puma из-за выхода техники из строя в ходе учений. Всего ведомство заказало 350 единиц этой боевой техники, при этом стоимость одного БМП составляет €17 млн.

До этого публицист Иван Новоселов написал, что Вооруженным силам России не стоит беспокоиться из-за поставки американских ЗРК Patriot, так как они не смогут полноценно противостоять российским гиперзвуковым ракетам — для них эти комплексы станут отличной целью. Он также добавил, что Patriot плохо показали себя в ходе конфликта Саудовской Аравии и Йемена, так как оказались не способны справиться с дронами и даже с простыми ракетами. Эксперт уточнил, что поставки большого числа этих ЗРК также не обеспечат Украине полной безопасности.