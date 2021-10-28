Пентагон призвал разрешить поставки Украине поражающего вооружения

Союзникам Вашингтона следует снять ограничения на поставки Киеву оборонных систем поражающего действия. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер. Её слова приводит ТАСС.

По словам Купер, она хотела бы, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств. Она напомнила, что ранее Штаты поставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения. <...> Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты, — заявила представитель Пентагона.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию остановить войну в Донбассе и прекратить дестабилизацию в Чёрном море и вдоль украинских границ. Он также потребовал прекратить кибератаки на США и их союзников.