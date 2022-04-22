Пентагон призвал Индию отказаться от оборонных программ с Россией

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон потребовал от Индии отказаться от военных программ с Россией. В качестве альтернативы он предложил Пентагон, который готов укреплять имеющиеся отношения и улучшать развитие, передаёт Times of India.

Мы очень ясно дали понять Индии, а также другим странам, что мы не хотим, чтобы они полагались на Россию для нужд обороны. <...> В то же время мы также ценим оборонное партнерство, которое у нас есть с Индией. И, как было продемонстрировано неделю назад, мы ищем способы улучшить это в будущем, — заявил политик.

В апреле президент России Владимир Путин провёл переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко в ходе визита на космодром Восточный. Одной из тем обсуждения стали планы по созданию единого оборонного пространства. Главы стран уточнили планы совместных военных учений и ход военно-технического сотрудничества.

Ранее стало известно, что Россия продолжает работу над соглашениями со странами Содружества Независимых Государств об объединении систем противовоздушной обороны. В ближайшее время соответствующий документ будет подписан и с Киргизией.