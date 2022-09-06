Пентагон признался в помощи Украине в небе Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS

Поддержка со стороны Вашингтона обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине, сообщил американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета, передает РИА Новости. По его словам, американские вооруженные силы должны демонстрировать другим государствам, что Пентагон готов к конфронтации.

Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию [России] в воздухе, — сказал Хайнот.

Минобороны США ранее подписало контракт с американским производителем оборонной продукции Raytheon Technologies на покупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Общая сумма договора превысила $182 млн. NASAMS — это передвижной ЗРК, который предназначен для борьбы с воздушными целями на малой и средней высоте.

Ранее на официальном брифинге в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не испытывают дефицита оружия из-за военной помощи Украине. По словам представителя ведомства, власти США предварительно оценили готовность предоставить вооружение с учетом собственных потребностей.