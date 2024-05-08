Пентагон признал приостановку военных поставок в Израиль Глава Пентагона Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю

Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Ллойд Остин

Соединенные Штаты действительно поставили на паузу поставки оружия Израилю, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, которые передает американское минобороны, речь идет об одной партии военной помощи. Однако военачальник не раскрыл, на какой срок приостановили поставки оружия.

Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу, — сказал Остин во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден на прошлой неделе задержал поставку Израилю 3500 бомб. Американский лидер принял такой решение из-за опасений, что оружие будет применено в ходе наступления израильской армии на город Рафах, находящийся на юге сектора Газа.

Ранее Армия Израиля сообщила о начале военной операции на юге сектора Газа в восточной части Рафаха. Утверждается, что пока действия военных носят точечный характер и направлены против террористов. Также известно, что палестинская часть КПП «Рафах» на границе с Египтом оказалась под контролем израильской стороны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к властям Израиля с просьбой прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа. Он также напомнил, что в результате боевых действий уже погибли десятки тысяч человек, не говоря уже о масштабных разрушениях.