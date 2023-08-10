Пентагон признал, что мятежники из Нигера проходили подготовку в США

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон подтвердил, что часть лидеров мятежников, захвативших власть в Нигере, ранее проходили подготовку в США. По словам пресс-секретаря американского минобороны Патрика Райдера, которые приводит ТАСС, эти факты никак не связаны друг с другом.

Да, мы знаем, что часть военных Нигера, связанных с [разворачивающимися в Нигере] событиями, проходили в прошлом подготовку США. Нет связи между подготовкой, которую они прошли, и их деятельностью, – сказал представитель американского оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что все предоставляемое Штатами обучение не нарушает принципов демократического управления, гражданского правопорядка и военно-гражданских принципов. При этом США, по словам Райдера, сохраняют надежду на дипломатическое решение ситуации в Нигере.

По информации издания Intercept, по меньшей мере пятеро человек из числа мятежников, пришедших к власти в Нигере, участвовали в программах подготовки под руководством США. Известно, в частности, что члены президентской гвардии африканской страны проходили подготовку в Штатах в 2017 и 2018 годах. По данным WikiLeaks, которые приводят авторы издания, лидер мятежников, генерал Абдурахман Тчиани, был выбран для прохождения годичной международной террористической программы в национальном университете обороны в Вашингтоне в 2009-2010 годах. Кроме того, известно, что с 2008 года в переворотах в Западной Африке участвовали не менее 14 военных, прошедших американскую подготовку.

Военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Базума в конце июля. Глава государства был заблокирован в своей резиденции. Вместе с этим в стране был введен комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.

Ранее агентство Reuters сообщило, что свергнутый президент Мохамед Базум и члены его семьи содержатся в бесчеловечных условиях. По словам представителей «Нигерской партии за демократию и социализм — Тарайа», главу государства кормят сухим рисом и макаронами. У него нет доступа к электричеству и системе водоснабжения, также к нему не пускают врачей.