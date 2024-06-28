Пентагон признал, что Байден солгал на дебатах с Трампом Пентагон: Байден солгал, заявив, что при нем не погибали военные США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Американский лидер Джо Байден сказал неправду, заявив на дебатах, что он является единственным президентом США, при котором военные не погибали за пределами родины, признала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. На признание ошибки главы государства у нее ушло три попытки, передает РИА Новости. В действительности же американские военнослужащие гибли как во время вывода войск страны из Афганистана, так и в результате нападений на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Чтобы узнать больше о комментариях президента и самих дебатах, я бы порекомендовала вам обратиться в Белый дом... Я видела, как он выражал огромное сострадание и соболезнования семьям, которые пострадали, — ответила Сингх на вопрос о том, как Пентагон может прокомментировать заявление Байдена.

После этого последовал вопрос о том, были ли слова Байдена недостоверными, представительница Минобороны вновь ушла от прямого ответа.

Как вы (представители СМИ. — NEWS.ru) сообщали, безусловно, за время правления этой администрации погибали военнослужащие, — уклончиво заявила Сингх, отвечая на третий подобный вопрос.

После прений сам Байден заявил, что проделал хорошую работу на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Своего визави он назвал лжецом. Президент США добавил, что его соперник, по подсчетам New York Times, соврал на дебатах 26 раз.