Пентагон приветствовал слова Лаврова о безопасности

США приветствуют заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова и также считают, что для дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Украины всё ещё остаётся «время и пространство». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью телекомпании CNN .

Мы приветствуем взгляды, высказанные министром Лавровым, который верит, что всё ещё есть время и пространство для дипломатии. Мы с этим согласны, — сказал Кирби.

Одновременно с этим он подчеркнул, что развитие ситуации на местах входит в диссонанс с заявлениями главы российского МИД.

...Даже когда он говорит, что для дипломатии есть место и время, российские военные продолжали в минувшие выходные наращивать силы на границе с Украиной, — сказал Кирби.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в том, что шансы на договорное решение проблем безопасности по-прежнему остаются, а также высказался за продолжение и наращивание дипломатических усилий.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кроме того, на минувшей неделе целый ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В своём сообщении СМИ ссылалось на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили.

В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова накануне заявленной даты иронично предложила агентству «уточнить» свои прогнозы.