Пентагон пригрозил покончить с режимом Ким Чен Ына в случае атаки КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Применение КНДР ядерного оружия против США или их союзников приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совещании с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп. Они договорились усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации для ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы КНДР, сообщается на сайте Пентагона.

Любая ядерная атака [Северной Кореи], включая применение тактического ядерного оружия, неприемлема и [приведет] к свержению режима Ким Чен Ына подавляющим и решительным ответом альянса, — говорится в тексте.

Вашингтон и Сеул условились продолжать тесное сотрудничество для разработки вариантов защиты США и их союзников в регионе. В связи с этим стороны приняли решение продлить крупномасштабные военно-воздушные учения на Корейском полуострове.

Накануне сообщалось, что КНДР запустила в течение часа три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Одна из них — большой дальности, две — малой. Все три ракеты упали в море.