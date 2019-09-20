https://static.news.ru/photo/a051bb66-db84-11e9-bd1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Министерство обороны США 20 сентября представит главе Белого дома Дональду Трампу варианты ответа на атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Об этом сообщили источники агентства Associated Press .

Вашингтон считает, что за атаками на НПЗ в Саудовской Аравии стоит Тегеран.

По информации собеседников агентства, на совещании Совета национальной безопасности в Белом доме «представители Пентагона назовут список целей в Иране, по которым могут быть нанесены удары с воздуха». При этом американское военное ведомство намерено заострить внимание Трампа на том, что «военные действия в отношении Тегерана могут привести к полномасштабной войне».

Трамп пообещал ввести «существенные» санкции против Ирана из-за атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, в которой американцы обвиняют именно Тегеран. Среди аналитиков всерьёз рассматривается возможность не только очередных антииранских экономических ограничений, но и военного удара по Исламской Республике. Эксперты News.ru оценили возможности Вашингтона в противостоянии с Тегераном.