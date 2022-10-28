Пентагон предоставит Украине еще один пакет помощи на $275 млн AP: США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи в размере $275 млн

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Пентагон направит на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $275 млн. В него будет входить в тмо числе оружие. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

Как рассказали собеседники агентства, новый пакет помощи не будет содержать крупных систем вооружений и направлен преимущественно на пополнение запасов снарядов, включая боеприпасы для ракетных систем HIMARS.

Ожидается, что официально о новом пакете помощи будет объявлено уже 28 октября.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить свою помощь стране в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Дипломат назвал несправедливыми заявления о том, что такое может произойти. Он выразил надежду на то, что властям в Киеве получится исправить эту ситуацию.

Также стало известно, что конгрессмены США хотят до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до $50 млрд. Этих средств должно хватить Киеву на год. С начала спецоперации России Конгресс США голосовал за выделение Киеву помощи на $65 млрд.