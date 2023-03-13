США решили серьезно вооружиться к 2024 году США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 год

Фото: darpa.mil

Вашингтон собирается закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 финансовый год, следует из опубликованных на сайте военного ведомства США справочных документах о военных расходах. В них также приводится заявление шефа Пентагона Ллойда Остина, который указал, что сдерживание остается «краеугольным камнем в обороне» страны. В публикации указано, что расходы на поставку ряда высоколетального высокоточного оружия в 2024 году составят $11 млрд.

Инвестиции включают в себя продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых [вооружений], приобретение 24 гиперзвуковых ракет, — говорится в сообщении.

Ранее отставной офицер морской пехоты и бывший сотрудник Пентагона Франц Гейл в статье для Global Times написал, что милитаристская внешняя политика США подталкивает Вашингтон к войне с Китаем. По его словам, взаимодействие Соединенных Штатов Америки с другими странами было переведено на военные рельсы ради удовлетворения интересов оборонно-промышленного комплекса, что привело к атрофии американской дипломатии.