Пентагон потратит более $180 млн на покупку зенитных комплексов для Киева

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Минобороны США подписало контракт с американским производителем оборонной продукции Raytheon Technologies на покупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины, сказано в заявлении Пентагона. Общая сумма договора превысила $182 млн. NASAMS — это передвижной ЗРК, который предназначен для борьбы с воздушными целями на малой и средней высоте. Военный объект стал разработкой норвежской фирмы Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon.

Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму $182 млн на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS. — NEWS.ru), — сообщили в министерстве.

Деньги на закупку ЗРК выделили за счет финансового пакета «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI).

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в госбюджет Украины поступила грантовая помощь от США в размере $3 млрд. По его словам, это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter написал, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Он поблагодарил США за оказанную поддержку в этом вопросе. Дипломат добавил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.