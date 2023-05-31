Пентагон потерял более миллиона деталей для истребителей F-35

Фото: Darin Russell/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-35C

Аудиторы Пентагона за последние пять лет обнаружили пропажу более миллиона деталей для истребителей F-35. Общая сумма от потерь составляет не менее $85 млн, говорится в отчете Счетной палаты США. Такая ситуация сложилась в первую очередь из-за отсутствия системы, благодаря которой можно было бы контролировать количество запчастей, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на Defense News.

Полное количество и стоимость запчастей может быть значительно выше, чем сумма в один миллион, определенная главным подрядчиком Lockheed Martin, — уточняется в документе.

Авторы статьи поясняют, что правительство США не может создать собственную систему отслеживания из-за разногласий по поводу классификации недостающих деталей для истребителей между производителем и Пентагоном. Представители Офиса совместной программы F-35 отмечают, что существует негосударственная система. Помимо США в нее входят Британия, Норвегия, Италия, Канада, Израиль, Япония и Южная Корея. Эти страны имеют доступ к глобальному резерву, но до установки деталей на истребители они являются собственностью США.

В счетной палате считают, что проблема возникла из-за изменения статуса принадлежности деталей правительству США. Пентагон не предоставил план, согласно которому будет вестись отчет, а подрядчики продолжили нести за запчасти ответственность. По данным аудиторов, большая часть случаев пропажи деталей не рассматривалась в судебном порядке.

Кроме того, из-за халатности более 19 тысяч запчастей для истребителей были испорчены. Персонал на складах не может их утилизировать без наличия соответствующих инструкций. Аудиторы посоветовали предпринять шаги для наведения порядков в отчетах, чтобы не создать проблем для авиации США и НАТО.

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Майкл Шмидт ранее сообщил, что только около половины истребителей F-35 из парка Пентагона считаются боеспособными. В настоящее время парк США насчитывает свыше 540 истребителей данного типа.