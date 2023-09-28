Пентагон попросил конгресс избежать шатдауна

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны США обратилось к конгрессу с просьбой предпринять все необходимые меры для предотвращения шатдауна — возможной приостановки работы федерального правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. По ее словам, шатдаун — наихудший сценарий развития событий для военного ведомства.

Конгресс на двухпартийной основе должен работать, чтобы избежать приостановки работы правительства и принять бюджет. Шатдаун — это худший сценарий для оборонного ведомства, — добавила Сингх.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона пояснила, что в случае приостановки работы правительства военнослужащие и работники Пентагона, будут вынуждены продолжать свою деятельность без получения заработной платы, а множество гражданских сотрудников также будут вынуждены перейти на неоплачиваемый отпуск.

В этой связи мы просим Конгресс США выполнять свою работу и финансировать правительство, — заключила Сингх.

Ранее президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза остановки работы правительства возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.