Пентагон подтвердил вывод части войск из Чада Пентагон: часть американских войск временно покинет территорию Чада

Фото: US Armed Forces

Часть американского воинского контингента покинет территорию Чада, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге. По его словам, речь идет о временной мере.

Этот временный шаг является элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, который возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая, — уточнил представитель Пентагона.

Ранее правительство Чада направило Белому дому письмо с угрозой расторгнуть военное соглашение, которое определяет правила действий американских военнослужащих в стране. В документе содержалось указание, что все войска США должны покинуть французскую базу в столице республики. Послание направили атташе по вопросам обороны по официальным дипломатическим каналам.

До этого журналист газеты The Washington Post (WP) Джон Хадсон информировал, что США согласились вывести из Нигера свои войска. Этот шаг, против которого долгое время выступали в Белом доме, изменит готовность американских сил к проведению контртеррористических операций в Западной Африке, обратил внимание он.

Кроме того, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер передавал, что правительство Зимбабве в феврале выдворило из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию (USAID), курировавших оценку демократии, прав человека и управления.