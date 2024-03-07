Пентагон подтвердил помощь спецназа США украинским военным Пентагон: американский спецназ оказывает поддержку ВСУ из-за пределов Украины

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Представители американских подразделений по проведению специальных операций на текущий период оказывают поддержку украинским бойцам из-за пределов зоны спецоперации, цитирует ТАСС заявление помощника министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофера Майера. По его словам, вся помощь осуществляется на расстоянии.

Я думаю, что мы продемонстрировали большой результат в контексте Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии, — добавил представитель ведомства.

Президент США Джо Байден принял решение не посылать американских военных на Украину, напомнил Майер. Поэтому Пентагон был вынужден искать другие варианты сотрудничества с ВСУ, добавил он. В то же время помощник министра подтвердил присутствие спецназа США на Украине до начала спецоперации.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что размещение Соединенными Штатами своих военных в Финляндии на границе с Россией является попыткой повлиять на российскую политику на Северном морском пути. Пентагон, по его мнению, перебросит на границу с РФ мотопехотные части, а также спецподразделения, способные выполнять задачи в условиях Арктики.