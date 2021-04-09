Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО над американским эсминцем

https://static.news.ru/photo/f4e9a64e-9a18-11eb-89b1-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/JeremyCorbell

Министерство обороны США подтвердило подлинность видео, на котором запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), кружащиеся над эсминцем. Короткий ролик обнародовал в Twitter режиссёр-документалист Джереми Корбелл.

На кадрах, снятых, судя по всему, с помощью оборудования ночного видения, видны объекты треугольной формы, парящие в небе над палубой американского судна.

The US Navy photographed and filmed âpyramidâ shaped UFOs and âsphericalâ advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021

Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сделаны военно-морскими силами, — цитирует Futurism представителя Минобороны Сью Гоф.

По словам Корбелла, видео было снято в июле 2019 года. Вероятно, оно относится к инциденту, имевшему место у побережья Южной Калифорнии. Тогда военно-морские силы США сообщили о кружащем над эсминцем рое дронов.

Некоторые скептики заявили позднее, что на видео запечатлены обычные самолёты (возможно, и вовсе один), однако оптический эффект, называемый боке, делает их огни похожими на треугольники. В пользу этой версии говорит то, что свечение НЛО в целом совпадает с частотой мигания огней гражданских воздушных судов.

Однако, как следует из материалов расследования инцидента, положение объекта в небе не стыкуется с записями о полётах самолётов в том районе. Более того, записи в документах об этом инциденте свидетельствуют о том, что за одну ночь около одного корабля одновременно летали до шести НЛО. Судя по характеристике полётов, это не могли быть гражданские дроны. Таким образом, речь идёт либо о неких военных учениях в условиях несогласованности ведомств, либо об иностранном вмешательстве. Инопланетное вмешательство, впрочем, сбрасывать со счетов тоже никто не торопится.

Впрочем, это не единственный случай встречи военных США с неопознанными объектами. Как писал NEWS.ru, в начале июня Пентагон собирается сделать сенсационное заявление и предоставить данные о встречах военных с НЛО.