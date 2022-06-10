Пентагон подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в армии США Пентагон подтвердил первый случай заражения оспой обезьян среди военнослужащих армии США

Фото: MACIEJ GOCLON/FOTONEWS via www.i/Global Look Press

Пентагон официально сообщил о первом случае заражения оспой обезьян среди американских солдат. По данным СМИ, речь идёт о военнослужащем, находящемся в Германии. Недавно он получил положительный тест на наличие вируса.

Телеканал NBC News сообщил, что военнослужащий прошёл лечение в военной клинике Штутгарта и в настоящее время находится в полной изоляции на армейской базе.

Представитель Европейского командования США Уильям Спикс рассказал, что в настоящее выясняется круг общения переболевшего военнослужащего.

Как сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США, на текущей неделе вирус оспы обезьян был обнаружен в 15 штатах и в Вашингтоне. Общее число заражённых с момента выявления вируса на территории страны не превышает 50 человек.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

Впервые этот вирус обнаружили у обезьян в 1958 году, у людей — в 1970.