Пентагон подписал контракты на создание прототипов на замену БМП Bradley

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БМП M2 Bradley

Министерство обороны США заключило контракты с предприятиями General Dynamics Land Systems и American Rheinmetall Vehicles на общую сумму в 1,6 млрд долларов на создание прототипов взамен поставляемых Украине БМП M2 Bradley. Каждая из компаний должна предложить свой вариант боевых машин пехоты, сообщается на сайте военного ведомства.

Пентагон утвердит новую версию БМП, а затем выберет подрядчика на их серийное производство, которое по плану должно начаться в 2027 году. О приеме заявок от оборонных подрядчиков на производство новых БМП в США объявили летом 2022 года. Конкурс проводился в ноябре. Затем в Пентагоне оценивали возможных кандидатов и их предложения, в итоге круг претендентов сократился до двух компаний.

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, которые используются Украиной, прекрасно горят в зоне действия российской спецоперации.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник сообщило, что по меньшей мере 17 БМП Bradley, переданных Киеву, с начала марта повреждены или уничтожены. Всего Киеву было предоставлено 113 боевых машин пехоты. Авторы репортажа Эндрю Крэмер и Эрик Шмитт отмечают, что продвижение украинской армии идет медленными темпами, а действия ЧВК «Вагнер» 24 июня внутри России быстро утихли и не оставили Киеву надежды на ослабление позиций ВС РФ.