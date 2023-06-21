Пентагон поделится с ВСУ заказанными на миллиард долларов ракетами Raytheon Пентагон сообщил о заказе у Raytheon ракет «воздух — воздух» AMRAAM, в том числе для Украины

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Компания Raytheon, специализирующаяся на оборонных технологиях в США, была удостоена контракта на сумму свыше миллиарда долларов для производства ракет «воздух — воздух» типа AMRAAM, передает РИА Новости. Заказ включает в себя поставки для Украины.

В контракт включены несекретные военные поставки за рубеж в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, Украину и Великобританию, — указано в сопроводительной документации.

В дополнение к использованию в качестве вооружения для самолетов, ракеты AMRAAM могут быть интегрированы в противовоздушные ракетные системы NASAMS, которые также находятся в арсенале украинских вооруженных сил.

Общая сумма контракта, выданного подразделению Raytheon Missiles and Defense, равна почти $1,2 млрд. Пентагон также уточнил, что 39% стоимости контракта приходится на часть, относящуюся к иностранным покупателям.

Напомним, что фактическая сумма военной помощи, предоставленной США Украине в 2022 и 2023 года оказалась на $6,2 млрд ниже, чем изначально предполагалось. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх, Пентагон осуществил аудиторскую проверку в связи с обнаружением неточности в первоначальных расчетах.